ROMA – “Le idee di Falcone e Borsellino continuano a camminare e oggi alla loro memoria rendiamo omaggio, sapendo che l’impegno di Falcone e Borsellino non è scomparso, non si è interrotto. E’ stato assunto da altre persone”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Civitavecchia in occasione della partenza della nave della legalità.

Mattarella ha sottolineato che il messaggio che viene dalla nave della legalità è quello di “una risposta forte, significativa, vincente che potrà sconfiggere la protervia della mafia”. “Voi assumete un compito importante. Imbarcandovi in questa nave della legalità, compiendo la traversata e sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio: e cioè che la mafia sarà sconfitta e sarà debellata definitivamente”, ha aggiunto il presidente Mattarella. “Questo vostro impegno si collega alle parole di Giovanni Falcone: “gli uomini passano ma le idee rimangono e continueranno a camminare sulle gambe degli uomini”.

(ANSA).