PALERMO – Veggie Wave, il primo brand etico e sostenibile di succhi di frutta arriva per la prima volta in Italia, a Palermo grazie a un’idea di Lorenzo Barbera che si è innamorato del brand creato a Lisbona da Riccardo Ferragamo e Niccolò Bagarotto. Oltre a Lorenzo Barbera, i soci del chiosco palermitano sono Giovanna Albanese Trigona in qualità di manager e Christina Andersen come advisor. Veggie Wave, nasce dall’esigenza di offrire un prodotto sano che viene dalla terra senza sfruttarla. Per questo al posto dell’energia elettrica i succhi di frutta si fanno pedalando. Una bicicletta integrata al chiosco permette di frullare la frutta senza usare energia elettrica. La plastica è severamente vietata. Solo bicchieri compostabili sono ammessi nel chiosco. La ricetta di Veggie Wave è composta da tre fattori principali: divertimento, salute e rispetto per il nostro amato pianeta. L’inaugurazione del chiosco palermitano è prevista il 26 Maggio dalle 16,00 alle 20,00 e all’evento che si terrà a piazza Rivoluzione presenzierà anche il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, al quale spetterà la prima pedalata ecosostenibile