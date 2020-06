In 30 in uno scantinato

Almeno in 30 stipati in uno scantinato-dormitorio, con l’unico obbiettivo di passare le notti al sicuro e avere un posto da chiamare “casa”; tra loro anche due minori, di cui uno ha cinque anni. Questa la scena a cui hanno assistito ieri sera la polizia e il 118, nel quartiere Madonna di Campagna a Torino. Situazione aggravata dal fatto che alcune delle persone trovate nel sottoscala, tutte di origini pakistane, potrebbero avere la scabbia. Accompagnato in ospedale anche il bimbo di cinque anni.

La polizia è intervenuta intorno alle 20 di ieri sera, su segnalazione di alcuni residenti insospettiti da un gran viavai nel palazzo. Oltre alle più ovvie condizioni igienico-sanitarie precarie, spesso gli inquilini del palazzo avrebbero segnalato anche furti di corrente e allacci abusivi.

In attesa dei risultati delle analisi cliniche, altri otto occupanti senza documenti sono stati portati in questura. I regolari invece sarebbero dodici: vivevano in una stanza comune al piano terra del palazzo, in quello che una volta era un bar, ma avevano occupato anche le cantine.