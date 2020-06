PALERMO – Questa mattina allo Zen si è svolta la cerimonia di scopertura di un cippo commemorativo di Robeto Miranda, attivista dei movimenti sociali per la casa e per il lavoro nei quartieri popolari della città, morto nel 2017 all’età di 61 anni, con alle spalle una lunga militanza di destra. Alla cerimonia, cui hanno preso parte i familiari, ha partecipato il Presidente della Commissione consiliare Cultura, Francesco Bertolino. Per il sindaco Leoluca Orlando “è giusto ricordare una figura di impegno sociale ed umano che con grande passione e coerenza alla propria visione politica si battè per i diritti fondamentali”.