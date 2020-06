Punto informazioni turistiche

PALERMO – Promozione della città e vendita di biglietti bus e tram, abbonamenti car e bike sharing, ma anche informazioni sui prodotti che offre l’azienda di trasporto pubblico locale. Tutto questo si potrà trovare nei Centri di informazione turistica di Palermo (Cit) grazie all’accordo firmato tra il Comune e la sua partecipata Amat. Oggi, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, è stata aperta la postazione di piazza Mondello, affidata in comodato d’uso gratuito all’Amat. Il protocollo d’intesa, approvato dalla giunta comunale, dà la possibilità all’azienda di trasporto pubblico di promuovere i servizi e vendere biglietti nelle strutture di piazza Bellini, via Cavour, porto, Palazzo Galletti e Mondello. Per le strutture ricettive gli abbonamenti annuali a bike e car sharing saranno scontati del 50% (il pacchetto prende il nome di “Amat Tourist”), ma dovranno essere almeno 150.