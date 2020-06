Sara e Federica, il sì a Favignana

L’amore per le Egadi, e per Favignana in particolare, diventa base per l’amore di coppia; una nuova coppia che proprio sull’isola ha deciso di suggellare la promessa del giorno più importante. E la sede istituzionale di Palazzo Florio è stata lo scenario, domenica 19 maggio, di una nuova unione civile sull’isola, la prima tra due donne, entrambe di Roma, che hanno scelto i colori e l’accoglienza di Favignana, assieme a pochi loro amici testimoni dell’evento, per unirsi in matrimonio.

A celebrare l’unione tra Federica Annese e Sara Malaragni, è stato il sindaco, Giuseppe Pagoto, che già lo scorso anno, in agosto, aveva celebrato l’unione tra Marco Ferrazzi e Federico Fissolo, spinti dallo stesso amore per le Isole, a sceglierle quale location per il loro matrimonio. Una cerimonia emozionante quella di domenica, per la quale le due protagoniste ringraziano l’Amministrazione comunale, e il sindaco Pagoto “per aver esaudito ogni nostra richiesta, per averci accolte con tutto il calore possibile, per aver partecipato alla nostra emozione”.

Sara Malaragni conosce Favignana da sempre, da quando, sin da bambini, ci veniva con i genitori. Grande il suo amore per il mare, per le isole minori in generale, ma per Favignana in particolare. “Federica non era mai stata alle Egadi – dice – ma quando a marzo siamo venute in ‘sopralluogo’, ha confermato ogni mio slancio, e abbiamo scelto l’isola per sposarci. Siamo arrivate il venerdì assieme ad altri 6 amici a bordo di un catamarano, abbiamo fatto un’escursione a Levanzo e il 19 sera, dopo il matrimonio, siamo ripartite. Ringraziamo davvero tutti di cuore, con la promessa di tornare al più presto. Grazie anche ai fiorai per i fantastici bouquet, grazie alla signor Emilia”. Sara e Federica hanno regalato ai loro ospiti delle scarpe disegnate dall’artista Luca Valerio D’Amico.

