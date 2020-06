PALERMO – “Parlando con i siciliani provo una grandissima indignazione sapendo che ci sono vecchi politici come Miccichè che continuano a difendere privilegi come i vitalizi. A proposito di questi sprechi, proprio ieri dal Trentino affermavano che la loro riforma per eliminarli ‘è pronta’. Quindi rimane solo la Sicilia e la scadenza è a fine mese”. Lo dice Alessandra Todde, capolista del M5s nella Circoscrizione Isole. “Miccichè ha ancora intenzione di far perdere al suo territorio 70 milioni di trasferimenti statali per non mollarne 18 di vitalizi? Fortunatamente le ultime elezioni a Caltanissetta e Castelvetrano ci consegnano un’altra immagine della Sicilia che vota e dimostrano che i cittadini sanno rialzare la testa, togliersi le catene e cambiare rotta. Il 26 maggio avremo un’altra possibilità concreta per farlo: dare fiducia al Movimento 5 Stelle in Europa significa riscatto”.