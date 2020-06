“Un posto al sole”, vuoi recitare?

Selezioni alla Rai. La storica società di radiotelevisiva, con sede a Roma in viale Mazzini, ha aperto nuovi casting. Attualmente, la Rai sta cercando nuovo personale da coinvolgere nell’ambito della programmazione televisiva. Le selezioni riguardano trasmissioni di punta , come l’Eredità, Reazione a Catena, Quelli che il calcio, Detto Fatto e nuovi contenitori che partiranno in autunno, su Rai 1 e su Rai 2. I casting serviranno a scegliere i concorrenti dei game show e il pubblico che assiste in studio. Ma la Rai non si ferma qui. Si ricercano infatti comparse da impiegare all’interno delle fiction “Un posto al sole” e “Don Matteo”. Per maggiori informazioni e per candidarsi a una delle posizioni aperte occorre collegarsi al sito di Rai casting e selezionare il profilo per cui si nutre interesse.