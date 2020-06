PALERMO – Quattro milioni di euro per attrezzare i centri di raccolta dei rifiuti, potenziare il porta a porta e le isole ecologiche mobili, puntare su quella di prossimità al Cep e a Borgo Nuovo. La giunta Orlando rimodula le economie dei fondi Fas e investe quattro milioni per aumentare la raccolta differenziata a Palermo, le cui percentuali sono ancora troppo basse. Si tratta di un residuo dei 150 milioni assegnati alcuni anni fa dal Cipe e usati per vari progetti: grazie a economie e ribassi, è rimasto un piccolo gruzzolo che il sindaco e gli assessori hanno deciso di utilizzare con un piano messo a punto dagli uffici dell’assessore all’Ambiente Giusto Catania.

“Un nuovo importante passo per dotare la città di nuovi centri di raccolta, che sempre maggiore interesse riscuotono nei cittadini e sempre meno alibi lasciano a chi vuole continuare a deturpare la nostra città – dice il sindaco Leoluca Orlando – Insieme a questi interventi rivolti a tutti i quartieri, soprattutto quelli più periferici e alle attività commerciali, perché sia chiaro che l’impegno per aumentare la differenziata e per il decoro è un impegno che deve essere di tutti”. Per Catania “sono state individuate nuove risorse, senza alcun aggravio di costi per i cittadini, per aumentare e diffondere i servizi già esistenti, con una particolare attenzione alle aree periferiche. Si concretizza quindi sempre più quel piano articolato che mira a raggiungere il 30% entro la fine dell’anno”.

Oltre 2,6 milioni di euro verranno spesi per attrezzare otto centri di raccolta con cassoni scarrabili, sistemi di pesatura, autocarri e macchine; 240 mila euro per l’acquisto di 75 bidoni carrellati per il porta a porta, in sostituzione di quelli ormai deteriorati; 410 mila euro serviranno per 250 cassonetti e due nuove postazioni interrate al Cep e a Borgo Nuovo, dove è attiva la raccolta di prossimità. Altri 350 mila euro verranno impiegati per cinque autocarri da usare per raccolte mirate, come il vetro nelle zone della movida, la carta presso i negozi e l’organico di mercati, mense, supermercati e fruttivendoli; infine altri cinque autocarri saranno destinati a quattro nuove isole ecologiche mobili, sul modello di quanto già fatto a Borgo Molara. I 10 autocarri saranno bivasca, consentendo la raccolta simultanea di due tipologie di rifiuto.