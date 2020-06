Bonafede: “Istituzioni compatte

“Io oggi mi concentrerei su questi ragazzi che ci chiedono impegno per il futuro, oggi è uno di quei giorni in cui le Istituzioni devono essere compatte e trasmettere questa compattezza alle nuove generazioni affinché sappiano che certe ferite che hanno dilaniato il paese non potranno ripetersi in futuro. Gli assenti? Scelta che non voglio commentare”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivando all’Aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la commemorazione della strage di Capaci. “Sui buchi nelle indagini? In quanto ministro non parlo delle indagini in corso, lo Stato però ha l’obbligo di accertare la verità. Lo Stato ha la sua credibilità quando riesce a fornire la verità ai cittadini”, ha concluso.