Di Maio sbotta:

Non c’è pace tra gli azionisti di maggioranza del governo gialloverde. Ogni giorno porta una tensione nuova e una polemica diversa. L’ultima è freschissima. Luigi Di Maio attacca sulla proposta di abolire l’abuso d’ufficio avanzata proprio da Matteo Salvini: “Se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!”.