AGRIGENTO – Centinaia di finti manifesti elettorali – con la scritta: “Terroni votatemi” e la foto di un arrabbiato Matteo Salvini – sono comparsi, stamani, in tutta Agrigento: sia in centro che in periferia. Un episodio analogo era accaduto 24 ore fa a Bologna. La Digos della Questura di Agrigento ha avviato un’indagine disponendo l’immediata rimozione dei manifesti affissi abusivamente.

(ANSA)