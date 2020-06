Lo schianto in via Fausto Coppi. L'uomo è morto a Villa Sofia.

PALERMO – Tragico incidente stradale allo Zen. Nello scontro tra una moto ed un’auto in via Fausto Coppi ha perso la vita un uomo. Si tratta di Giovanni Guarino, di 39 anni, trovato in condizioni gravissime dai sanitari del 118 e trasportato con urgenza in ospedale: le ferite riportate si sono rivelate gravissime, è deceduto a Villa Sofia.

L’impatto tra i due mezzi, uno scooter T-Max 500 ed una Fiat Panda, è stato violentissimo: il 39enne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto. Per lui non c’è stato niente da fare. In ospedale si è riversata una folla di amici e parenti della vittima, si sono registrati momenti di tensione ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri. L’uomo abitava allo Zen, lascia la moglie e due figli piccoli.

Sul luogo dell’incidente gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. Ieri sera, in via Notarbartolo, in pieno centro a Palermo, si era già verificato un grave incidente. In questo caso ad avere la peggio è stato un 50enne, travolto da uno scooter all’altezza della Corte dei Conti. E’ ricoverato con prognosi riservata a Villa Sofia.