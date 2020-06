Nuovo store di Maisons du Monde

PALERMO – Maisons du Monde aprirà la prossima settimana il suo 47° negozio italiano a Palermo. In questo nuovo spazio di 1.400 metri quadrati in via Ugo La Malfa 5, i clienti potranno scoprire tutti gli universi legati all’arredo e all’organizzazione della casa del brand francese: decorazione, lampade, arte della tavola, mobili, ma anche un corner junior presentato in ambientazioni curate e raffinate. Venti i dipendenti del nuovo store del capoluogo siciliano che si rivolge a chi cerca un regalo, un’idea ben precisa per la propria casa, un colpo di fulmine o per richiedere un ordine ai venditori. Sarà possibile inoltre creare un progetto con i consulenti di vendita, che accoglieranno i clienti nel nuovo angolo “consulenza d’arredo”, creato ad hoc per presentare tutti gli stili del marchio, le forme, i colori e i materiali dei divani, i campioni del legno, con colori e sfumature. L’operazione è stata curata dalla Crisafulli Counsulting.