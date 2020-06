PARTINICO (PALERMO) – Notte di paura all’ospedale Civico di Partinico, per un incendio divampato nel reparto di Psichiatria. Il rogo è scoppiato ieri sera, intorno alle 22, al quinto piano della struttura sanitaria, l’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno all’una.

A lanciare l’allarme è stato il personale: nel giro di pochi minuti il fumo ha invaso il corridoio e le stanze, seminando il panico. Immediate le operazioni per mettere al sicuro i pazienti e i loro familiari, fatti evacuare dal reparto. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, intervenuti anche con il gruppo Nbcr di Palermo, anche la polizia e i carabinieri.

Il locale in cui sono divampate le fiamme ha riportato danni ingenti, l’incendio ha avvolto piccole attrezzature e materiale sanitario, anneriti il tetto e le pareti. Dopo aver terminato le operazioni di spegnimento sono stati effettuati i rilievi, le indagini per accertare le cause dell’incendio sono in corso.

“E’ ripresa, già, da questa notte poco dopo l’una – precisano dall’Asp – la normale attività del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale Civico di Partinico, all’interno del quale ieri sera sono andati a fuoco alcuni suppellettili del refettorio. Immediatamente è scattato l’allarme antincendio che ha allertato sullo stato di pericolo: i 14 pazienti ricoverati sono stati subito trasferiti in altri strutture del nosocomio. Non ci sono stati feriti o intossicati, né tra i pazienti, né tra gli operatori. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme al solo locale del refettorio. Sono intervenute le forze dell’ordine a garanzia dei controlli di sicurezza. Domato l’incendio e ricevuta l’autorizzazione dei vigili del fuoco, i pazienti sono stati riaccompagnati nelle stanze di degenza dell’SPDC, che non sono rimaste danneggiate dall’incendio. Nella tarda mattinata di oggi (alle ore 13 circa) un paziente ricoverato, sempre nel Servizio Psichiatrico dell’Ospedale di Partinico, è deceduto per cause che, in base a quanto accertato dal rianimatore e dai medici intervenuti, risultano estranee all’incendio di ieri sera. La Direzione strategica dell’Asp sta esaminando, congiuntamente con i familiari del deceduto, la possibilità di un riscontro diagnostico che possa fugare qualunque dubbio”.