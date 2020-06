PALERMO – “Sono qui a parlare di lotta alla mafia e non per fare campagna elettorale”. Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha risposto ai cronisti, fuori dall’aula bunker dell’Ucciardone a conclusione della cerimonia in ricordo della strage di Capaci, che gli hanno chiesto di un volantino per un appuntamento elettorale a Palermo con una candidata alle europee nella circoscrizione isole.

(ANSA)