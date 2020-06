Se il ricordo di Falcone

La segnalazione arriva da un lettore attento di LiveSicilia: “Salvini ha inserito la commemorazione istituzionale delle ore 10 per Falcone nel volantino elettorale sugli appuntamenti elettorali come candidato alle europee, sotto il simbolo della Lega sbarrato”.

Siamo andati a controllare e abbiamo rintracciato quell’immagine che vi mostriamo. Ora, francamente, assimilare l’anniversario della strage di Capaci a un incontro con i rispettabilissimi cittadini di Novi Ligure ci pare un po’ troppo. Non sappiamo se sia farina del sacco del ministro o del suo staff, non sappiamo se Matteo Salvini ne sia al corrente, ma ci piacerebbe che il ricordo del 23 maggio rimanesse fuori dalla campagna elettorale. Sarebbe possibile rimuovere quel volantino? Basta regolarsi come con certi striscioni.