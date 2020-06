PALERMO – Super lavoro dei vigili del fuoco stanotte in città e in provincia. Decine di cassonetti sono stati dati alle fiamme, soprattutto nella zona compresa tra la stazione centrale e via Oreto.

Interventi per tutta la notte tra le vie Santa Maria di Gesù, via Orsa Minore, via del Vespro, via Gaspare Palermo, via Perez. Fiamme anche in via Perez e in via Brasca, dove cumuli di rifiuti sono stati ridotti in cenere e a Carini, dove l’incendio di alcuni cassonetti ha rischiato di estendersi alle auto parcheggiate.

Paura anche tra i viali dell’ospedale Civico di Palermo, dove un uomo di 40 anni ha provocato l’incendio di un contenitore per i rifiuti, nei pressi del pronto soccorso. E’ stato necessario l’intervento dei pompieri e della polizia, che hanno fatto scattare la denuncia a piede libero.