Duecento dipendenti nei seggi

PALERMO – Disagi in vista per chi viaggia in autobus e tram nei giorni a ridosso delle elezioni europee del prossimo 26 maggio 2019. L’Amat, l’azienda di trasporto pubblico, ha scritto al Prefetto e al Comune per comunicare che sono circa 200 i dipendenti, in larga parte operatori di esercizio (autisti), che saranno impegnati nei seggi elettori come rappresentanti di lista. Ciò comporterà la cancellazione di numerose corse del servizio di linea urbano bus e tram nei giorni 25, 26 e 27 maggio, e non sarà possibile garantire un idoneo e regolare servizio di trasporto. Ulteriori disagi, anche se di minore entità, si verificheranno nei giorni successivi, sino al 31 maggio, per il recupero del riposo settimanale del personale impegnato ai seggi.