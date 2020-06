Esplosione a Lione

Un pacco bomba è esploso in centro a Lione, causando almeno sette feriti tra cui una bimba di 8 anni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo la procura della città francese, il pacco ‘riempito di chiodi, viti e bulloni’, è stato lasciato in strada. E’ sospettato un uomo in bicicletta che è ricercato dalla polizia. ‘Scusate il ritardo, ma c’è stato un attacco a Lione’, ha detto il presidente Macron, scusandosi per il ritardo con uno youtuber di 22 anni con il quale aveva fissato un’intervista. ‘Al momento ci sono solo feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie’, ha aggiunto Macron.