Flott Golf Challenge – II tappa Circuito Sud

Domenica 26 Maggio si svolgerà la II Tappa del Circuito Sud del Flott Golf Challenge. Il circuito che vede impegnati le giocatrici ed i giocatori non professionisti della Sicilia.

Il green coinvolto, in questa seconda tappa, è quello de “I Monasteri Golf Resort” ubicato tra Floridia e Siracusa. Un suggestivo ex Monastero Benedettino, successivamente dimora di alcuni casati nobiliari della Sicilia Est, ed oggi raffinato resort a pochi passi (15 km) da Siracusa immerso nella campagna e con un campo da golf a 18 buche (par 71), SPA ed area fitness.

L’obiettivo del circuito è quello di formare il Team Sud che contenderà la finale della IV edizione 2019 al Team Nord formato attraverso le tappe del Circuito Nord.

Finale che verrà giocata a Marrakech in Marocco, in un Golf Club ed in una data ancora da definire, ma presumibilmente tra la fine del 2019 ed i primi mesi del 2020.

Al fianco della Flott c’è sempre l’Associazione Golf Friends Sicilia, vero motore di questo challenge, e le altre aziende siciliane, partner di questa IV edizione, che hanno voluto sposare lo Challenge riconoscendo universali i valori del Golf: rispetto per l’avversario, concentrazione, merito e focus sugli obiettivi.

Buon Golf a tutti voi da Flott SpA.

