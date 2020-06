Energia e grande distribuzione la fanno da padrone, ma non mancano le altre industrie (poche) nella classifica delle aziende con sede in Sicilia che primeggiano per fatturato. I 50 giganti dei fatturati sono i protagonisti della nuova copertina di I love Sicilia, il mensile in edicola da oggi. Ai primi posti del ranking – aggiornato ai dati 2017 del sito Report Aziende – ci sono aziende non siciliane come la primissima Ipab-Lukoil (a Priolo) e Grimaldi. La prima azienda tutta made in Sicily nella classifica è Fratelli Arena, che da Valguarnera (Enna) con il marchio Decò ha conquistato una posizione di leadership nei supermercati: si piazza sesta sui dati 2017. Molto rappresentato nella classifica dei primi 50 il Sud Est con diverse aziende del Ragusano e Siracusano, come Merkant, Irem, Agriplast. Non mancano anche le aziende pubbliche. Tra le industrie dell’alimentare la prima è Nino Castiglione di Trapani, con il suo tonno. Il numero è in edicola e acquistabile in digitale anche on line (QUI).