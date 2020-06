Il Master Pizza Champion

Per quattro giorni, dal 28 giugno all’1 luglio, Palermo sarà capitale internazionale della pizza. Protagonisti saranno diversi maestri pizzaioli, campioni mondiali, che parteciperanno all’ultima tappa del “Master Pizza Champion”, un gara che ha già fatto tappa in altre sette città italiane e che torna nel capoluogo siciliano dopo molti anni.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Fabio Sciortino, organizzatore e promotore dell’evento, Enrico Bianchini, speaker e giudice, e Maurizio Valguarnera, direttore artistico, oltre che il preside dell’istituto Vito Pecoraro e i comici Toti, del duo “Toti e Totino”, e Ivan Fiore.

La kermesse, che porterà a Palermo i sedici finalisti che hanno superato le precedenti sfide, prevederà anche altri due format: il “Mediterranean Pizza Award”, che dedicherà la copertina della rivista “Megazine” al vincitore, e “Pizza senza frontiere”, che presenterà coloro che si sono piazzati nelle prime cinque posizioni alla finale che si terrà a Novembre a Londra.

Quest’ultima tappa della competizione avrà luogo alla Fiera del Mediterraneo, in concomitanza con il “Gelato e Pizza Village”, una tre giorni che si terrà dal 28 giugno all’1 luglio a Palermo: “Sarà una grande festa pop – afferma Valguarnera – una delle più grandi d’Europa, i cui due argomenti principali saranno il gelato e la pizza: tanti saranno i gelatieri che si sfideranno sul tema dei frutti esotici autoctoni, come quelli coltivati nella zona di Catania, proponendo nuovi gusti da presentare a livello europeo e non solo, e altrettanti i pizzaioli che grazie al “Master Pizza Champion” porteranno le loro idee e le loro proposte; inoltre, ci saranno tanti spazi di svago con performance di noti comici del Sicilia Cabaret e di Made In Sud e aree dedicate ai più piccoli”. All’evento parteciperanno 13 pizzerie e 14 tra le più apprezzate gelaterie siciliane.