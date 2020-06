In giro in auto

C’è chi non porta mai i contanti con sé, e chi si muove con un milione di euro in auto. Un uomo è stato denunciato per ricettazione dalla guardia di finanza di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Un controllo di routine che si sarebbe trasformato in ispezione approfondita a causa del nervosismo mostrato dall’uomo. Così i militari hanno scoperto in primo luogo un borsone con all’interno diverse mazzette di banconote, insieme ad altri soldi in buste di plastica; poi anche un doppiofondo ad apertura meccanica sotto i sedili anteriori, che nascondeva il “bersaglio grosso”: 1.086.380 euro. La somma è stata sequestrata.