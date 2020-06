Investita 19enne incinta

“Io resto qui, non mi muovo finché non mi dicono che è fuori pericolo”. A parlare è il marito della donna incinta investita a Torino, ieri, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna era incinta, alla 38esima settimana.

Un incidente che sta condizionando anche il destino della bimba che portava in grembo: nata con un cesareo d’urgenza al Cto torinese, ora la piccola è ricoverata in terapia intensiva neonatale in prognosi riservata, all’ospedale Sant’Anna. Daniele Farina, primario di neonatologia, ha riscontrato “due segni di miglioramento: ha aperto gli occhi e ha iniziato a succhiare”, pur definendoli “segni minimi in una situazione critica”. Le condizioni della mamma, una 19enne di origini sinti, non sarebbero preoccupanti: già nella mattina di oggi ventilava l’ipotesi di un trasferimento per stare vicina alla figlia.

L’impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 6. Secondo le prime ricostruzioni la donna era appena uscita da un supermercato e stava tornando a casa, quando l’auto l’ha travolta e poi si è data alla fuga. La polizia è alla ricerca del pirata della strada.