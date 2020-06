Saldi anticipati al 1° luglio

PALERMO – Confcommercio ha deciso di aderire alla proposta di anticipare i saldi estivi all’1 luglio. Una decisione dovuta al fatto che “è apparso evidente a tutti il momento di particolare crisi del settore moda che, oltre alla concorrenza “aggressiva” della GDO e del commercio online, quest’anno deve far fronte anche a stravolgimenti climatici che stanno contribuendo ad una ulteriore contrazione degli acquisti, col rischio di rimanere con magazzini pieni di merce invenduta”.

“Siamo convinti che oggi le nostre piccole e medie attività commerciali, legate in particolar modo al settore della moda, non siano più in grado di far fronte alla concorrenza della grande distribuzione né allo sconvolgimento degli eventi climatici, pertanto hanno bisogno di strumenti di aiuto in modo da smaltire i magazzini pieni di merce invenduta”, afferma il presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella che, oltre a ringraziare la presidente di Confcommercio Palermo e vice presidente nazionale di Federmoda Patrizia Di Dio per il contributo dato all’incontro tra le parti sociali in assessorato regionale attività produttive su invito dell’assessore regionale Mimmo Turano, accoglie con favore la proposta di di anticipare i saldi estivi al 1° luglio.

La nota di Confesercenti. Stabilire due date certe per l’apertura dei saldi in Sicilia e possibilmente il 2 gennaio e l’1 luglio di ogni anno. È la proposta lanciata da Confesercenti Sicilia nel corso di un incontro all’Assessorato regionale alle Attività produttive dove si è deciso di anticipare i saldi estivi del 2019 all’1 luglio rispetto alla data prevista del 6. “Le date stabilite nel piano biennale regionale dei saldi in Sicilia – spiega Michele Sorbera, direttore di Confesercenti Sicilia – sono il primo sabato di gennaio e il primo di luglio. Ma ogni anno ci troviamo nella necessità di anticipare queste date, proposta alla quale Confesercenti Sicilia anche quest’anno ha aderito. Per questo proponiamo di risolvere definitivamente la questione sulla scelta della data di avvio dei saldi invernali ed estivi, facendoli partire con due date fisse all’anno, sia che si tratti di un sabato o di un altro giorno della settimana”.