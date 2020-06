PALERMO – Gli studenti di Palermo sono tornati in piazza in occasione del secondo Sciopero Globale per il Futuro. In migliaia hanno risposto all’appello partecipando in massa alla manifestazione. Erano presenti gli studenti dei collettivi autonomi del Liceo Classico Umberto I, del Liceo Linguistico Ninni Cassarà e del Liceo Scientifico Benedetto Croce. Nelle ultime settimane hanno aderito alla campagna regionale per l’abolizione della plastica mono uso #LassalaPeddiri; in testa al corteo lo striscione con lo slogan “Cambiamo il sistema non il clima!”.

“Oggi siamo tornati in piazza, non potevamo mancare a questo appuntamento e abbiamo deciso di partecipare portando un messaggio chiaro. Per fermare i cambiamenti climatici bisogna cambiare il sistema economico e produttivo, non bastano gli appelli alla sensibilità dei governi, non basta delegare ad altri, ma ci vuole un cambio di rotta netto” dice Ludovica Di Prima, degli Studenti Autonomi palermitani. La manifestazione,partita da piazza Verdi, si è conclusa in piazza Parlamento dove si è tenuta un’ assemblea per tracciare un bilancio della giornata e organizzarsi per i prossimi appuntamenti.