CARINI (PALERMO) – E’ stato letteralmente sradicato dal muro, poi i malviventi l’hanno caricato su un’auto e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Un distributore di sigarette automatico è stato rubato stanotte da piazza Duomo a Carini, nel Palermitano. A finire nel mirino, la tabaccheria Fileccia, i quali titolari hanno lanciato l’allarme ai carabinieri stamattina. L’amarissima sorpresa, prima dell’apertura, con un bottino che ammonta a circa 20 mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della videosorveglianza: ad entrare in azione, poco dopo le 3 di stanotte, una banda formata da almeno quattro persone. I ladri avrebbero agito indisturbati, colpendo più volte il muro per scardinare il distributore del self service. Ancora da accertare le modalità. Le indagini per risalire ai responsabili e al mezzo utilizzato sono in corso.