Una ‘pazza’ estate

ROMA – Quella in arrivo sarà probabilmente un’estate di eventi estremi, molto secca o con forti locali precipitazioni. I maggiori esperti di meteo in Italia concordano su previsioni non rassicuranti. Ma mettono anche in guardia dal proliferare di app e fake news in materia: dietro molti allarmismi spesso non c’è professionalità. Di fenomeni meteorologici e cambiamento del clima si è discusso al convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma. “Fare previsioni stagionali è difficile, per cui allarmi come ‘sarà l’estate più brutta’, vanno presi con le pinze. Ma che ci sia un rischio crescente di fenomeni estremi è un dato di fatto”, spiega Antonello Pasini, ricercatore del CNR e docente di Fisica del clima presso l’Università Roma Tre.

“La temperatura del mare sempre più alta – precisa – aumenta l’evaporazione, più vapore significa nuvole pesanti e cariche, che provocano precipitazioni più intense. Inoltre, il surriscaldamento del mare significa più energia immessa nell’atmosfera, che viene scaricata sul territorio con i disastri che tutti vediamo”. Attenzione però a siti web e app che “usano titoli roboanti ma parlano spesso senza competenze e, attraverso un uso accorto dei social media, creano panico, con lo scopo di aumentare click e pubblicità”, aggiunge Raffaele Salerno, direttore del Centro Meteo Expert e vice presidente dell’Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (Aisam). “Il problema – conclude Sergio Pisani Colonnello della Aeronautica Militare, storico volto delle rubriche meteo della RAI e segretario di Aisam – è il mancato riconoscimento, in Italia, della nostra professione. Chiunque può dirsi meteorologo senza poter essere tacciato di abusivismo”.

(ANSA).