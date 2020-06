Cibo, teatro e fumetti

Gli appuntamenti in Sicilia per il fine settimana.

Mercati e Fiere

Il fine settimana del Mercato Sanlorenzo di Palermo sarà all’insegna del tonno rosso del Mediterraneo: numerose le iniziative, che vanno dalle degustazioni agli show cooking ai talk sui temi della valorizzazione del turismo attraverso la promozione del cibo tradizionale del territorio. Inoltre, nella serata di sabato a partire dalle 22, il pubblico sarà intrattenuto dal jazz dei Jassau Quartet, mentre domenica alle 21:30 sarà messo in scena lo spettacolo comico “Indovina chi viene a cena”, ideato da Ernesto Maria Ponte e che vedrà tra gli ospiti i 4 Gusti.

Musica

Si terrà dal 22 al 26 ai Cantieri Culturali alla Zisa il festival di musica elettroacustica “Electroshock”: i protagonisti indiscussi di questo evento saranno i più di cinquanta artisti provenienti da tutto il mondo che porteranno sul palco la loro musica composta dalle più innovative tecnologie digitali alle strumentazioni più vintage. L’ingresso per le cinque giornate della manifestazioni è previsto per le 22:00.

Previsto per sabato alle 19:00 al Tempio di Catania in via Caserta, il secondo appuntamento del “Wine & Fi”, aperitivo accompagnata da tanta musica in vinile: sarà il rock dei classici ad intrattenere i partecipanti che avranno l’occasione di sorseggiare i vini offerti dalla Tenuta Icarrozza.

Teatro

Salvo Nicotra presenta il suo spettacolo “Alcibiade” alla Sala Magna di Catania: la rappresentazione, prodotta dal Centro Magma in collaborazione con le associazioni Terre Forti e Darshan, affronterà il testo sotto diversi piani di lettura, da quello storico a quello più allusivo e immaginifico. Appuntamento per lo spettacolo di sabato alle 21:00, mentre per quello di domenica alle 18:30.

Manifestazioni

La quarta edizione del festival “Nostos” approda a Siracusa nelle giornate di sabato e domenica: dedicato ai viaggi e ai viaggiatori, la manifestazione offre un ricco programma di incontri e approfondimenti sul tema del viaggiare, tenuti da esperti del settore come Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, a cui verrà conferito, inoltre, il premio “Custodi della bellezza”. Saranno diversi gli appuntamenti dislocati in varie parti della città, con apertura delle attività alle 10:30 sabato e alle 10:00 domenica.

Il cinema Multisala Apollo di Messina ospita la 51esima edizione del “Fotogramma d’oro”, rassegna dedicata ai cortometraggi indipendenti: per la giornata di sabato l’evento, incominciato mercoledì scorso, ha in programma l’incontro con il regista messinese Francesco Calogero, previsto per le 17:30, a cui seguirà la consegna del Premio alla Carriera a Francesco Calogero; prevista invece per le 20:30 la premiazione e la proiezione di una selezione dei corti vincitori.

In programma per il fine settimana di Ragalbuto, in provincia di Enna, la seconda edizione “SicilFestival del Camper” dedicato al turismo itinerante: per questo appuntamento, l’area del Lago Pozzillo sarà eccezionalmente aperta ai camper e offrirà attività per grandi e piccoli, oltre che visite guidate, stand d’artigianato e di pietanze enogastronomiche e tanto altro.