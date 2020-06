Si gioca sul fallimento della Mercatone Uno l’ultima disputa elettorale tra Salvini e Di Maio. ‘Mi impegnerò personalmente incontrando sindacati, lavoratori, fornitori e proprietà, non si possono lasciare dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi. La nuova Europa che nascerà domani dovrà essere più forte nel difendere il lavoro’, twitta Salvini.

‘Lunedì il tavolo al ministero sulla vertenza per salvaguardare i posti di lavoro, ma anche per fare chiarezza sulla responsabilità della proprietà nella loro gestione’. A rischio sono 1.800 posti, 500 aziende fornitrici vantano crediti non riscossi per 250 milioni di euro.