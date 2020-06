Europee, boom della Lega

Forza Italia attorno all'8 per cento. Fdi sopra la soglia. Tutti gli altri sotto il 4 per cento.

Boom della Lega alle elezioni europee, dove conquista il 34,33%. Crolla il M5s, al 17,07%. Il Pd è il secondo partito col 22,69%. Cala l’affluenza, al 56,1%.

LA DIRETTA

13.35 Sezioni 61.576/61.576

Lega 34,33, PD 22,69, M5S 17,07, Forza Italia 8,79, Fratelli d’Italia 6,46, +Europa 3,09, Europa Verde 2,29, La Sinistra 1,74, Partito Comunista 0,88, Partito Animalista 0,60, SVP 0,53, Popolo della Famiglia 0,43, Casapound 0,33, Popolari per l’Italia 0,30, Partito Pirata 0,23, Forza Nuova 0,15, Autonomie per l’Europa 0,07, PPA 0,02.

02.15 Proiezioni noto per Rai Uno (campione 67%). Percentuali: Lega 33,8, Pd 22,5, M5s 17,7, Forza Italia 17,7, Fdi 6,4, +Europa 3,2, Verdi 2,3, La Sinistra 1,8.

01.12 A due ore dalla chiusura dei seggi non è ancora definitivo il dato dell’affluenza: secondo gli ultimi dati alle elezioni Europee quando sono noti i dati relativi a 7881 Comuni su 7915, ha votato il 55,97% degli aventi diritto. Lo rende noto il sito del ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 19 fu del 58,4% (dato della Camera). In Piemonte ha votato il 63,30% in 1163 Comuni su 1181. Per le Comunali – dato ancora non definitivo – ha votato il 68,01% contro il 71,06% delle precedenti omologhe.

L’AFFLUENZA

Si consolida il dato dell’affluenza alle elezioni Europee alle ore 19: quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. Alle elezioni del 2014 erano stati il 41,59%. Lo rende noto il sito del Ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 19 fu del 58,4% (dato della Camera). Alle 12 aveva votato il 16,72% degli aventi diritto, sempre in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,53%).

E nella città di Palermo, dove questa mattina ha votato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle 19 hanno votato 172.447 elettori per il rinnovo del Parlamento europeo, pari al 32,24% degli aventi diritto. Il dato è in aumento (+2,72%) rispetto al 2014. Affluenza ai seggi in aumento nei principali Paesi europei.

Si vota fino alle 23 e subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna, i seggi in palio sono otto. I seggi vengono assegnati con il sistema proporzionale puro. La scheda della circoscrizione Isole è rosa.

Il Parlamento europeo è composto da 751 deputati, compreso il presidente. Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente proporzionale alla popolazione: in conseguenza della Brexit, il numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia è stato aumentato da 73 a 76; domenica l’Italia dovrà dunque eleggerne 76, soltanto 73 dei quali, però, si insedieranno subito, i restanti 3, come ha reso noto la Cassazione, potranno farlo solo dopo che il recesso del Regno Unito sarà divenuto giuridicamente efficace.