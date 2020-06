Il malore di Angelo Capodicasa

L'ex presidente della Regione ricoverato per un'emorragia celebrale.

PALERMO – “Sono in contatto da ieri con l’assessore alla Salute e la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta per seguire l’evolversi della prognosi dell’ex presidente della Regione Angelo Capodicasa. Voglio, intanto, esprimere alla famiglia la mia vicinanza e quella del governo regionale, con l’auspicio che Angelo possa tornare presto a casa”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Capodicasa, 69 anni, presidente della Regione dal ’98 al 2000 ed ex viceministro del governo Prodi, è ricoverato da ieri a causa di un’emorragia cerebrale.

“Sono costernato per lo stato di salute dell’ex presidente della Regione, Angelo Capodicasa, avversario politico leale e sempre pronto ad ascoltare le ragioni degli altri. I miei auguri per una pronta ripresa”. Così, invece, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.