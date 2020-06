Exploit per Salvini

Un plebiscito, o quasi: Matteo Salvini, vuoi anche per il voto di lista, raccoglie nella circoscrizione Isole quasi 240 mila voti. Seconda, per numero di voti, la licatese Annalisa Tardino, seguita da Francesca Donato, con il vicepremier alla commemorazione di Falcone in Aula Bunker all’Ucciardone di Palermo. Non sfondano Igor Gelarda e Angelo Attaguile.

Ecco i voti di preferenza dei candidati della Lega.

07.39 – Sezioni scrutinate 7140 su 7140

SALVINI MATTEO 239.026

TARDINO ANNALISA 32.767

DONATO FRANCESCA 28.067

GELARDA IGOR 26.383

PIU MASSIMILIANO 25.788

PILLI SONIA 24.568

ATTAGUILE ANGELO 20.553

HOPPS MARIA CONCETTA 15.786