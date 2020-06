I voti in Sicilia e Sardegna

Sono il Movimento 5 stelle e la Lega i partiti più votati della Sicilia. I grillini, nonostante il dato deludente a livello nazionale, nella circoscrizione Isole si avvicinano al 30%, conquistano la vetta e staccano la Lega di Matteo Salvini, che convince ma non stravince, nonostante i bagni di folla del vicepremier. Il Pd fa bene anche in Sicilia, pure se resta indietro, e regge, trascinato dall’ottimo risultato di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che ha conquistato il popolo della sinistra. Anche in Forza Italia c’è un exploit: quello di Giuseppe Milazzo, capogruppo azzurro all’Ars e fedelissimo di Miccichè, che si piazza poco lontano dal leader Silvio Berlusconi e stacca il centrista Saverio Romano, con cui c’è stato un duello a distanza sin dalle prime battute della campagna elettorale. Per Fratelli d’Italia i più votati, dopo Giorgia Meloni, sono Raffaele Stancanelli, e Giovanni Cannata, sindaco di Avola. Il +Europa di Fabrizio Ferrandelli, invece, non supera la soglia di sbarramento e resta fuori dalla distribuzione dei seggi. Sono otto quelli che verranno assegnati nella circoscrizione Sicilia e Sardegna.

Ecco minuto per minuto la corsa dei partiti e dei candidati nelle Isole.

DIRETTA

07.30 Sezioni 7.140/7.140

M5S 29,85, Lega 22,42, PD 18,48, Forza Italia 14,77, Fratelli d’Italia 7,28, +Europa 1,94, La Sinistra 1,64, Europa Verde 1,27, Partito Comunista 0,56, Popolo della Famiglia 0,53, Partito Animalista 0,47, Casapound 0,25, Popolari per l’Italia 0,23, Partito Pirata 0,17, Forza Nuova 0,12.

05.30 Sezioni: 6.857/7.140

M5S 29,87, Lega 22,42, PD 18,53, Forza Italia 14,67, Fratelli d’Italia 7,32, +Europa 1,93, La Sinistra 1,63, Europa Verde 1,27, Partito Comunista 0,56, Popolo della Famiglia 0,52, Partito Animalista 0,47, Casapound 0,25, Popolari per l’Italia 0,24, Partito Pirata 0,18, Forza Nuova 0,12.

04.50 Sezioni: 6.352/7.140

M5S 29,95, Lega 22,41, PD 18,46, Forza Italia 14,62, Fratelli d’Italia 7,36, +Europa 1,94, La Sinistra 1,62, Europa Verde 1,26, Partito Comunista 0,57, Popolo della Famiglia 0,53, Partito Animalista 0,48, Casapound 0,26, Popolari per l’Italia 0,24, Partito Pirata 0,18, Forza Nuova 0,13.

04.00 Sezioni: 5.475/7.140

M5S 29,86, Lega 22,46, PD 18,82, Forza Italia 14,22, Fratelli d’Italia 7,29, +Europa 1,97, La Sinistra 1,66, Europa Verde 1,29, Partito Comunista 0,58, Popolo della Famiglia 0,55, Partito Animalista 0,47, Casapound 0,26, Popolari per l’Italia 0,24, Partito Pirata 0,19, Forza Nuova 0,13.

03.00 Sezioni: 2.569/7.140

M5S 30,23, Lega 22,23, PD 18,52, Forza Italia 14,01, Fratelli d’Italia 7,82, +Europa 1,85, La Sinistra 1,64, Europa Verde 1,19, Popolo della Famiglia 0,59, Partito Comunista 0,57, Partito Animalista 0,51, Casapound 0,29, Popolari per l’Italia 0,24, Partito Pirata 0,17, Forza Nuova 0,13.

02.18 Sezioni: 1.923/7.140

M5S 30,54, Lega 22,79, PD 17,88, Forza Italia 14,09, Fratelli d’Italia 7,83, +Europa 1,68, La Sinistra 1,59, Europa Verde 1,14. Popolo della Famiglia 0,65, Partito Comunista 0,60, Partito Animalista 0,44, Casapound 0,29, Popolari per l’Italia 0,19, Partito Pirata 0,17, Forza Nuova 0,12.

01.45 Proiezione Noto per Rai Uno (copertura 39%). Percentuali: M5S 31,8, Lega 23,7, Pd 18,2, Forza Italia 13,1, Fdi 5,6, +Europa 1,7, Europa Verde 1,4, La Sinistra 1,7.

01.09 Sezioni: 922/7.140

M5S 29,68, Lega 22,99, PD 18,42, Forza Italia 13,92, Fratelli d’Italia 7,89, +Europa 1,70, La Sinistra 1,67, Europa Verde 1,08, Popolo della Famiglia 0,82, Partito Comunista 0,63, Partito Animalista 0,41, Casapound 0,26, Partito Pirata 0,20, Popolari per l’Italia 0,17, Forza Nuova 0,15.

00.48 Sezioni: 504/7.140 M5S 29,82, Lega 22,90, PD 17,08, Forza Italia 14,85, Fratelli d’Italia 8,28, +Europa 1,66, La Sinistra 1,57, Popolo della Famiglia 1,07, Europa Verde 0,94, Partito Comunista 0,57, Partito Animalista 0,43, Partito Pirata 0,25, Casapound 0,24, Forza Nuova 0,18, Popolari per l’Italia 0,18.

00.20 Sezioni 134/7.140: Movimento Cinque Stelle 30,32, Lega 22,76, Pd 17,25, Forza Italia 13,79, Fratelli d’Italia 9,04, +Europa – Italia in Comune – Pde Italia 1,86, La Sinistra 1,31, Europa Verde 1,05