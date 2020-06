Presentata durante un incontro svoltosi alla presenza degli operatori del ricettivo, la collaborazione tra la Federalberghi Palermo e la Fondazione Teatro Massimo pianifica una molteplicità di azioni utili finalizzate alla migliore erogazione e fruizione dei servizi che il teatro mette a disposizione anche degli ospiti degli alberghi.

Dalla prenotazione delle visite guidate in teatro, ai biglietti per gli spettacoli, il Teatro Massimo entra a pieno titolo tra le offerte turistiche della città. Una corsia preferenziale che permetterà agli associati della Federalberghi di usufruire e promuovere ai propri ospiti tutti i servizi per il teatro direttamente dalle proprie strutture tramite anche la distribuzione di materiale promozionale aggiornato.

“Una bella sinergia come peraltro avviene già in altre città – dichiara Francesco Giambrone – nella relazione privilegiata che abbiamo istaurato con l’associazione, siamo nelle condizioni anche di poter anticipare la programmazione di alcuni eventi importanti del teatro fino al 2023, cosa certamente di grandissima utilità per coloro che lavorano nel turismo”.

“Un connubio importante anche di prestigio per le stesse strutture – dichiara il Presidente Nicola Farruggio – che vuole ampliare quell’offerta di qualità verso la quale il sistema ricettivo sta orientando le sue azioni e che puo’ generare risultati importanti anche nella bassa stagione stimolando la crescita del pernottamento medio in città”.