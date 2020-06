Si ferma +Europa

Non supera la soglia di sbarramento la lista di +Europa in cui a far da traino è stato Fabrizio Ferrandelli con i suoi ottomila e passa voti.

Ecco i voti dei candidati di “+Europa – Italia in Comune – Pde Italia”.

Ore 07.43 – Sezioni scrutinate 7140 su 7140

FERRANDELLI FABRIZIO 8.596

PUTZOLU PIETRINA 5.058

SAELI MARIA 3.958

SANO’ GIUSEPPE 3.012

FICANI STEFANIA 2.131

TORRISI ELIA 1.984

MANZI SILVJA 1.083

DE ANDREIS MARCO 422