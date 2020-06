PALERMO – Si è presentato ieri dai carabinieri di San Donato Milanese l’uomo di 37 anni, U.A., che secondo quanto hanno ricostruito gli agenti di polizia municipale di Carini (Pa) e i gli uomini dell’Arma ha investito l’operaio Giuseppe Cuccì che l’aveva rimproverato per aver lanciato un sacchetto di spazzatura dalla macchina. U.A. si è prima allontanato, poi è tornato indietro e ha investito Cuccì, che si trova ricoverato a Villa Sofia con una prognosi superiore a 40 giorni. L’automobilista si è presentato, insieme al proprio avvocato, dai carabinieri e ha detto di non essersi reso conto di avere ferito nessuno. Ha pensato di avere danneggiato solo delle barriere a protezione del cantiere. L’uomo è stato denunciato per tentato omicidio e omissione di soccorso.

Intanto, l’operaio ricoverato dice di voler “rassicurare amici, parenti, conoscenti e tutti coloro che in questi due giorni mi hanno pensato, che sto bene (nei limiti del possibile). L’intervento è riuscito, adesso mi tocca guarire e tornare più forte di prima. Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato, e vi chiedo di pregare affinché la persona che ha causato tutto ciò, capisca quello che ha fatto. Non voglio che sprechiate il vostro tempo a odiare lui, ma piuttosto statemi vicino che ne ho bisogno. Un abbraccio a ognuno di voi e grazie”.

(ANSA).