L’arresto dei rapinatori seriali

PALERMO – “L’arresto di due persone, considerate responsabili di numerosi furti compiuti in centro a Palermo ai danni di cittadini e attività imprenditoriali, è un’ottima notizia: garantire la sicurezza in città è una priorità assoluta, anche in ottica turistica. Per questo rivolgiamo un sentito ringraziamento alla polizia e in generale a tutte le forze dell’ordine, a cui confermiamo la disponibilità dei commercianti a una leale collaborazione con l’obiettivo di affermare la legalità in ogni sua forma”. Lo dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi.