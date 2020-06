PALERMO – Il Cga sospende l’esecutiva di due sentenze del Tar che avevano stabilito l’espulsione di due immigrati.

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (Claudio Contessa presidente e Nino Caleca consigliere estensore) ha accolto il ricorso dei legali di due immigrati, gli avvocati Giorgio Bisagna e Salvatore Occhipinti, contro i provvedimenti dei questori di Palermo e Ragusa.

Visto che “il ricorso presenta profili di apparente fondatezza”, scrivono i giudici, va sospesa l’esecutiva che imporrebbe di lasciare immediatamente il territorio italiano.

L’immigrato che perde il posto di lavoro, così può essere riassunto il pensiero dei giudici, non può essere automaticamente espulso. Ha diritto di rimanere in Italia in attesa di nuova occupazione. Si deve inoltre valutare anche il suo inserimento familiare e sociale nel nostro Paese.