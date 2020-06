PALERMO – “In un quadro politico nazionale ed europeo che non può non destare preoccupazione per l’affermazione di forze antidemocratiche e populiste, emerge come dato positivo che lì dove la politica ha fatto scelte chiare, senza compromessi e con facce credibili per i diritti, lì dove si è data concretezza ad una chiara alternativa è arrivato anche il consenso, oltre gli egoismi individualistici e le soffocanti appartenenze di gruppi”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sul voto per le Europee. “Con l’affermazione in Sicilia di Pietro Bartolo – ha aggiunto dopo essersi congratulato con il neo eurodeputato del Pd – e sbocco istituzionale anche in Europa all’idea che ‘Io sono persona, noi siamo comunità’, a testimoniare l’importanza di tutti e di ciascuno per il bene dei singoli e della collettività”.

“L’elezione di Pietro Bartolo in Sicilia e in altri collegi è una risposta di dignità a Salvini e alle destre che hanno trasformato questa campagna elettorale in un referendum contro migranti, diritti ed Europa. E’ un risultato che parla di una parte di Sicilia e Italia e di un voto democratico di quanti non vogliono abdicare ai propri valori. Adesso la sfida va raccolta e rilanciata”. L’ha detto Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia.

