Se il M5s si conferma il primo partito sull’Isola, con il 31,18%%, in controtendenza rispetto al resto del Paese, dove invece perde consensi, il vero exploit in Sicilia lo fa la Lega che conquista il 20,77%. Terzo il Pd con il 18,48% e poi Forza Italia con il 14,77%. Bassa l’affluenza in Sicilia, seconda regione peggiore d’Italia dopo la Sardegna. Nell’isola ha votato soltanto il 37,5% degli aventi diritto, oltre il 5% in meno delle scorse Europee. A Palermo l’affluenza più alta con il 39,48%, la più bassa a Caltanissetta, con il 34,3%

Ma il voto non ha seguito la stessa tendenza dappertutto nelle nove province siciliane.

Agrigento. Il primo partito è sempre il Movimento 5 stelle (30,89%), ma l’uscente Ignazio Corrao con i suoi 11.358 voti non è il più votato: il più votato è Salvini (15.512), tallonato per pochissimi voti da Saverio Romano (15.378), che porta Forza Italia a essere il secondo partito più votato nell’Agrigentino. Poi la Lega, che nella provincia può contare anche sui voti della licatese Annalisa Tardino, e il Pd del medico di Lampedusa Pietro Bartolo, che perde proprio in casa (leggi qui del voto a Lampedusa).

Caltanissetta. Anche nella provincia di Giancarlo Cancelleri, vice presidente dell’Ars e leader siciliano dei grillini, il Movimento 5 stelle è il primo partito (34,56%), con Ignazio Corrao in testa e Giuseppina Antonella Corrado subito sotto. Secondo partito è la Lega (23,38%), con Salvini più votato della provincia. Poi Forza Italia (15,65%), con un sostanziale ex aequo tra Berlusconi, Romano e Milazzo; e il Pd (14,11%).

Catania. Con l’exploit della ex Iena Dino Giarrusso, più di 37 mila voti, il Movimento 5 stelle è il partito più votato (32,81%)nella provincia di Catania. Il candidato più votato è ancora Matteo Salvini, con più di 40 mila voti, e la Lega il secondo partito (21,10%). Nel Pd, terzo partito con il 17,87%, si impone l’uscente Caterina Chinnici, che supera di circa tre mila voti Pietro Bartolo. Poco sotto l’altra uscente, Michele Giuffrida. In Forza Italia (14,54%), Berlusconi si avvicina ai 20 mila voti, seguito da Saverio Romano, quasi 15 mila voti. Resta indietro Milazzo, che non raggiunge i diecimila.

Enna. Enna è l’unica provincia in cui il Pd si piazza secondo per numero di voti (18,89%), sotto al M5s (35,39%). I due più votati in provincia sono Dino Giarrusso (M5s) e Pietro Bartolo. La Lega al 18,65, con Salvini che non raggiunge i 5 mila voti, e Forza Italia al 15,44% completano il quadro.

Messina. A Messina, Dafne Musolino, candidata sponsorizzata dal sindaco della Città metropolitana Cateno De Luca, con 23.385 preferenze è la candidata più votata, superando anche Matteo Salvini (23.408 voti). Il primo partito è il Movimento 5 stelle (23,93%), seguito da Forza Italia (23,76%), che a Messina ottiene il risultato migliore sull’isola, Lega (20,43%) e Partito democratico (15,85%).

Palermo. Exploit di Matteo Salvini nella provincia di Palermo: il leader della Lega ottiene più di 46 mila preferenze, staccando il medico di Lampedusa Pietro Bartolo che ottiene quasi 30 mila preferenze. M5s al 29,19%, Lega 20,20%, Forza Italia (con Giuseppe Milazzo oltre 26 mila voti) 18,91% e Pd 16,55%, la classifica dei partiti più votati.

Ragusa. Salvini e Bartolo sono i candidati più votati della provincia, staccando di molto il candidato del M5s Dino Giarrusso. Il Movimento 5 stelle, con il 33,08%, è il primo partito, seguito dalla Lega (24,74%), dal Pd (20,19%) e da Forza Italia, che si ferma all’8,77%.

Siracusa. Il sindaco di Avola, Luca Cannata, fratello della deputata regionale di Forza Italia, Rossana, è il recordman di preferenze della provincia di Siracusa con 13.462 preferenze, tanto da trascinare Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al terzo posto nella lista dei partiti più votati (15,08%). Al primo posto c’è il Movimento 5 stelle (34,78%), al cui interno la candidata del posto, Flavia Di Pietro, riesce a battere per numeero di voti i due “big” l’uscente Ignazio Corrao e l’ex Iena Dino Giarrusso. La Lega è il secondo partito più votato (18,78%) e il Pd il terzo (16,01). Forza Italia si ferma al 9,86%, grazie soprattutto ai voti di Silvio Berlusconi (4.183).

Trapani. Un fortissimo Ignazio Corrao, europarlamentare uscente e originario di Alcamo, trascina il Movimento 5 stelle al 37,23%. Solo Corrao ha conquistato 19.510 preferenza, molte di più di Matteo Salvini (14.265), leader della Lega, partito che arriva secondo nella provincia con il 21,17%. Seguono Pd con il 15,10% e Forza Italia con il 14,56%.