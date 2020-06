PALERMO – In Sicilia è Matteo Salvini il più votato in assoluto, con 181.097 preferenze; in totale nella circoscrizione isole il leader del Carroccio raggiunge 239.078 voti. Il vice premier ottiene più del doppio del consenso di Silvio Berlusconi (74.871 voti, 90.299 nella circoscrizione isole), che viene superato anche da Pietro Bartolo (115.640, 135.098 nelle due isole), il medico dei migranti eletto a Strasburgo nella lista del Pd. Superano quota cento mila in Sicilia anche due 5 Stelle, Dino Giarrusso (108.146) e Ignazio Corrao (107.639), mentre poco al di sotto Caterina Chinnici del Pd, con 94.749 preferenze (112.526 nell’intera circoscrizione).

Alessandra Todde, la capolista M5s voluta dal capo politico Luigi Di Maio, è stata, invece, “tradita” dagli elettori siciliani del M5s: la capolista nella circoscrizione Isole arriva terza con 88.209 voti gran parte dei quali ottenuti in Sardegna; in Sicilia, la Todde riceve appena 36.328 preferenze, piazzandosi soltanto quinta e ben lontana da Giarrusso e Corrao. E, non c’è ancora l’ufficialità, ma la Sardegna resterebbe senza eurodeputati.