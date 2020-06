La lite, in via Candelai, è scoppiata per futili motivi.

PALERMO – Resta in osservazione in neurochirurgia all’ospedale Civico il ragazzo palermitano di 16 anni che sabato notte è stato colpito al volto, da un suo coetaneo, in un pub in via Candelai a Palermo. I medici hanno sciolto la prognosi, le condizioni dell’occhio restano gravi. La lite è scoppiata per futili motivi.