TRAPANI – “Il buon risultato di Forza Italia, per le elezioni europee dello scorso 26 maggio, è indice che il partito in Sicilia c’è e su tutti i territori. L’impegno del commissario regionale, Gianfranco Miccichè, e la spinta attivata dalle nove province ha consentito a Giuseppe Milazzo di essere eletto. Trapani ha fatto la sua parte e ha dimostrato che l’ottima percentuale raggiunta è il lavoro sinergico di una classe dirigente che c’è e lavora. Adesso continuiamo a lavorare, per sostenere l’azione politica di un partito che può e deve crescere, diventando punto di riferimento dei moderati ed esempio di buona politica da praticare”. Lo afferma Peppe Parrino, vice coordinatore provinciale di Forza Italia a Trapani.