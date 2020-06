Corrao: “Disastro nazionale

“Inutile girarci intorno, salvando qualche Regione in cui evidentemente abbiamo lavorato bene, abbiamo preso una sberla senza precedenti a livello nazionale che deve farci riflettere tutti. A freddo e con calma però, perché a caldo si dicono e si fanno tante fesserie”. Lo afferma il riconfermato eurodeputato del M5s, Ignazio Corrao, secondo degli eletti del Movimento con oltre 115 mila preferenze nel collegio Sicilia-Sardegna. “Da una parte – è la sua analisi su Instagram – c’è il disastro nazionale, dall’altra il grandissimo risultato personale e l’ottimo dato regionale. Si, perché mentre siamo crollati sotto i colpi della Lega al centro-nord, dove ci è stato preferito perfino il Pd, qui in Sicilia (ma al sud in generale) ci siamo confermati di gran lunga prima forza politica, distaccando di oltre 7 punti percentuali la Lega e 10 il Pd. Si può perdere la battaglia, ma se si vuole vincere la guerra non si deve perdere la lezione. Si va avanti, a testa alta!. Per Aspera ad Astra”.