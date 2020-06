PALERMO – Momenti di paura stanotte nella zona di Villa Tasca per un vasto incendio che ha coinvolto due auto parcheggiate. Il rogo è divampato in passaggio Marinuzzi, all’altezza del civico 3, poco prima dell’una.

Le fiamme alte hanno seminato il panico, decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due squadre che hanno evitato il peggio. Dopo le operazioni di spegnimento l’area è stata messa in sicurezza.

Effettuati sul posto i rilievi per accertare le origini dell’incendio, il terzo ieri, visto che già nel pomeriggio un’auto era andata in fiamme in via Pitrè e un ciclomotore era stato pesantemente danneggiato dal fuoco in via Gabriele D’Annunzio, nella zona di via Libertà. Apparteneva ad un custode giudiziario di 40 anni. In quest’ultimo caso è stata accertata la matrice dolosa.