Furlan: “Autonomia differenziata?

PALERMO – “Sull’autonomia differenziata la questione deve essere analizzata bene perché ci sono competenze che più sono vicine al territorio e meglio si possono svolgere, penso alla gestione del mercato del lavoro e alla formazione professionale”. Lo ha detto a Palermo il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan rispondendo ai giornalisti sulla posizione del sindacato rispetto alla proposta che arriva da alcune regioni del Nord appoggiata dalla Lega. “Ci sono alcune materie invece che costituiscono l’unità del Paese – ha aggiunto – prima fra tutte l’istruzione: un bambino che nasce a Palermo deve avere le stesse opportunità di un bambino che nasce a Milano o a Bologna. Istruzione e scuola tengono coeso un paese, devono rimanere nelle competenze dello Stato”.

E ancora: “Ci sono oltre 140 medie e grandi vertenza ferme sul tavolo del Ministero dello sviluppo. Non abbiamo bisogno di aggiungerne altre, ma di chiuderne qualcuna proprio a partire da Blutec, ovviamente anche Mercatone Uno, questa terribile novità che oggi è sul tavolo, e anche Alitalia. Le vertenze – ha aggiunto – si aprono ma poi c’è bisogno della gestione, di trovare magari nuovi acquirenti per queste imprese, con piani industriali che stiano in piedi. Ecco il richiamo forte che facciamo al governo e al Ministero dello Sviluppo è che i temi del lavoro non continuino ad essere residuali, ma siano al centro dell’azione di governo”.

(ANSA).