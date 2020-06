PALERMO – E’ stato individuato in via Trappetazzo, nella zona di Ballarò e alla vista dei carabinieri ha tentato di darsi alla fuga. E’ finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente Alex Colis, nigeriano di 32 anni, individuato durante i controlli nel centro storico. L’uomo, quando si è trovato i carabinieri di fronte, ha cercato di fare perdere le proprie tracce, ma è subito dopo stato bloccato.

A confermare i dubbi dei militari, l’accurata perquisizione nell’appartamento del 32enne, durante la quale è stata trovata una busta con della droga, nascosta in un armadio della camera da letto.

Nel dettaglio, si trattava di una confezione di cellophane con 430 grammi di marijuana e materiale vario che doveva essere utilizzato per il confezionamento delle dosi. I militari hanno sequestrato quindi la sostanza stupefacente, ma anche 170 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.