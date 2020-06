Lampedusa, c’è un nuovo leghista

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Dopo la tornata elettorale per le Europee il presidente del consiglio comunale, Davide Masia dichiara la propria appartenenza alla Lega di Matteo Salvini. “Il voto espresso a Lampedusa – ha detto il presidente Masia – che vede la lega di Salvini primo partito sta a significare che a Lampedusa siamo stanchi del buonismo per l’immigrazione. Io sono stato eletto in una lista civica con Totò Martello sindaco, lui ha idee diverse dalle mie relativamente all’immigrazione ma il programma che abbiamo sottoscritto nel 2017, continuerò a condividerlo”.

“Non prevedo, quindi, nessun tipo di ripercussione sulla amministrazione comunale che presiedo. La lega a Lampedusa è presente da molti anni – ha aggiunto Masia – grazie sostanzialmente alla ex senatrice, Angela Maraventano con la quale vivo un buon rapporto”. “Riguardo a Pietro Bartolo – ha infine detto il presidente del consiglio comunale – sono molto contento del suo successo, è una persona che stimo da sempre e sono certo che riuscirà a portare avanti progetti e iniziative importanti”.

(ANSA)